Matilde Estripot Mac-Mahón

(Viuda de Don José Luis Rioboó Castro)

Falleció en Madrid, el 23 de octubre de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Sus hijos Camilo, Rosa y José Manuel, Mati y Gusse, José Luis y Ana; sus nietos José, Antón, Carlos, Manu y Elena, Joselu y Sara, Anita y Quique; su bisnieto Hugo; y demás familia. El sábado, 14 de noviembre, a las 17:00 horas en el cementerio de Catabois (Ferrol), se procederá al depósito de sus cenizas. A continuación a las 19:00 horas se celebrará una misa de acción de gracias por su vida en la capilla de la Merced de los PP. Mercedarios (Ferrol). Agradecemos las muestras de cariño recibidas, vuestra compañía y oraciones. Con la esperanza de que ya descansa en la Paz de Dios.

Ferrol, 13 de noviembre de 2026