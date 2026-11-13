María Consuelo Fortúnez López

(Chelo)

Falleció en Ferrol, el 12 de noviembre de 2026, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su esposo, Ángel Valverde Herrero; hermanos, Vicente (†), Loli (†), Vicente, María Luisa (†) y Manuel (†); sobrinos, primos y demás familia. AGRADECEN una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa María de Neda. El funeral se oficiará a las CINCO Y MEDIA de esta tarde, en la iglesia parroquial de Santa Rita de Jubia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Narón, 13 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950