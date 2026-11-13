María Antonia González Bonome

(Viuda de Don José Sanmartín Rodríguez )

Falleció, a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Rabañeda (Neda), 13 de noviembre de 2026 www.albia.es