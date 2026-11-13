José González Gómez

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Barallobre (Fene), 13 de noviembre de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es