Francisca Otero Vidal
(Pacucha) (Viuda de Don Antonio García Deibe)
Falleció en Ferrol, el 12 de noviembre de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6, Ferrol.
Ferrol, 13 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950