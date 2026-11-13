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Diario de Ferrol

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Francisca Otero Vidal

(Pacucha) (Viuda de Don Antonio García Deibe) 

Falleció en Ferrol, el 12 de noviembre de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6, Ferrol.

Ferrol, 13 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950