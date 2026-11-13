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Diario de Ferrol

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Enrique Fernández Fernández

(Enrique de Raña) 

Falleció en San Sadurniño, el 11 de noviembre de 2026, a los 78 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia la iglesia parroquial de Santa María de San Sadurniño, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1, Ferrol.

San Sadurniño, 13 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950