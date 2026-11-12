Pilar Sequeiro García

(Viuda de Don Jose Luis Bueno Arias)

Falleció a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy jueves, a las nueve y media de la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: hoy, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa María de Brión. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

La Graña, 12 de noviembre de 2026 www.albia.es