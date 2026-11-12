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Diario de Ferrol

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Luz Landrove Santalla

(Viuda de Don Víctor Gacio Presedo) 

Fallecido en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy jueves, a la una y media del mediodía en el Crematorio Albia Ferrol. Sepelio: hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Salvador de Serantes. Funeral a continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Serantes, 12 de noviembre de 2026 www.albia.es