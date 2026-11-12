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Diario de Ferrol

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Isabel Carballeda Ferrero

(Viuda de Don José María Fandiño Rey) 

Falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijas, Manuela Isabel y Lourdes; hijo político, Ramiro Daniel; nietos, José María y Manuel Ángel; nieta política, María Sandra; bisnietos, David y Noa y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: HOY jueves con salida de la capilla ardiente a las SEIS MENOS CUARTO de la tarde. Cementerio municipal de Catabois- Ferrol. Funerales: Hoy jueves a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 12 de noviembre de 2026 www.albia.es