Isabel Carballeda Ferrero
(Viuda de Don José María Fandiño Rey)
Falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Sus hijas, Manuela Isabel y Lourdes; hijo político, Ramiro Daniel; nietos, José María y Manuel Ángel; nieta política, María Sandra; bisnietos, David y Noa y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: HOY jueves con salida de la capilla ardiente a las SEIS MENOS CUARTO de la tarde. Cementerio municipal de Catabois- Ferrol. Funerales: Hoy jueves a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.
Ferrol, 12 de noviembre de 2026 www.albia.es