María López Fernández

(Nely de Panificadora Germán)

Falleció ayer, a los 86 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: la salida de la capilla ardiente se efectuará a las doce de la mañana. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Neda. Funeral a continuación del sepelio, en la iglesia de dicha parroquia. Nota: no se reciben flores. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Neda, 11 de noviembre de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es