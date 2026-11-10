María del Pilar Otero Mera
(Viuda de José María Bey Cruceira)
Falleció ayer, a los 77 años, después de recibir los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral a continuación del sepelio. Iglesia: Capilla de Nuestra Señora de las Angustias. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Ferrol, 10 de noviembre de 2026 www.albia.es