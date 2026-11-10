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Diario de Ferrol

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María del Pilar Otero Mera

(Viuda de José María Bey Cruceira) 

Falleció ayer, a los 77 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral a continuación del sepelio. Iglesia: Capilla de Nuestra Señora de las Angustias. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 10 de noviembre de 2026 www.albia.es