Teresa Fernández Delgado

(Viuda de D. Manuel Golpe Carballal) (Lolo)

Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Marina (Ferrol). Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 9 de noviembre de 2026. www.albia.es