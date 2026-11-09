Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Teresa Fernández Delgado

(Viuda de D. Manuel Golpe Carballal) (Lolo) 

Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Marina (Ferrol). Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 9 de noviembre de 2026. www.albia.es