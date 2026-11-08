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Diario de Ferrol

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José Martínez Gómez

(Pepe de Martís-Jubilado de Megasa) 

Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio parroquial de San Julián de Narón. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

San Julián de Narón, 8 de noviembre de 2026. www.albia.es