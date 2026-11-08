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Diario de Ferrol

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José Luis Ventureira Pardo

Falleció, a los 70 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Esmelle. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 8 de noviembre de 2026. www.albia.es