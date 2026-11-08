Gerardo Gómez Villaverde

Falleció en el día de ayer, a los 70 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. COMUNICA que los restos serán incinerados hoy domingo a las nueve y media de la mañana y posteriormente a las tres y media de la tarde partirá la comitiva fúnebre desde la capilla ardiente hacia el cementerio parroquial de San Vicente de Meirás donde serán depositadas las cenizas en el nicho familiar. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7. Nota: No se admiten flores.

Meirás (Valdoviño), 8 de noviembe de 2026. www.albia.es