Enrique Aníbal Souto Martínez
Falleció en Ferrol, el 6 de noviembre, a los 79 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio municipal de Fene. El funeral se oficiará mañana lunes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 - Ferrol.
Ferrol, 8 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo.. Tel. 981 330950