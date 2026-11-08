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Diario de Ferrol

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Enrique Aníbal Souto Martínez

Falleció en Ferrol, el 6 de noviembre, a los 79 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio municipal de Fene. El funeral se oficiará mañana lunes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 - Ferrol.

Ferrol, 8 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo.. Tel. 981 330950