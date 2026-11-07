Purificación Pita Fernández

Falleció, a los 75 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposo, Luis Dopico Fidalgo; hijas, Paula y Lorena; hijo político, Sergio; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

Los restos mortales serán incinerados hoy sábado a la una y media de la tarde.

Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las SEIS de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Salvador de Serantes.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Serantes (Ferrol), 7 de noviembre de 2026. www.albia.es