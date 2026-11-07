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Diario de Ferrol

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Purificación Pita Fernández

Falleció, a los 75 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su esposo, Luis Dopico Fidalgo; hijas, Paula y Lorena; hijo político, Sergio; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. 

Los restos mortales serán incinerados hoy sábado a la una y media de la tarde. 

Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las SEIS de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Salvador de Serantes. 

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Serantes (Ferrol), 7 de noviembre de 2026. www.albia.es