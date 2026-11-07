María Gloria Peinado Rebón

(Viuda de Don José Ameneiro)

Falleció el 5 de noviembre de 2026, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE un recuerdo en su memoria. Cremación hoy sábado, a las nueve y media de la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias hoy sábado, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Cervás. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Pedro de Cervás. No se recibe duelo.

Chanteiro (Cervás), 7 de noviembre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950