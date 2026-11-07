Manuel Fernández López
Finou aos 83 anos de idade, recibindo os Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo seu eterno descanso da súa ánima. Enterro: Hoxe sábado, con saída da capela ardente ás dez e media da mañá e chegada á igrexa parroquial de Santa María de Meira (Lugo) ás doce, onde se oficiará o funeral de corpo presente e a continuación os restos mortais recibirán cristiá sepultura no panteón familiar do cemiterio da devandita parroquia. Capela ardente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.
Ferrol, 7 de novembro de 2026. www.albia.es