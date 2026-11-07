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Diario de Ferrol

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Carmen Pantín Picos

(Carmucha La Foja) (Viuda de José Pena Castro)

 Falleció ayer, a los 97 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las doce y media de la mañana. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de Santa María de Neda. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol sala nº 2.

Balbís (Neda), 7 de noviembre de 2026. www.albia.es