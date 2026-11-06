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Diario de Ferrol

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Manuel Cheda Rodríguez

(Manolo de Vidal) (Viudo de Benigna Nebril Caneiro) 

Falleció en el día de ayer, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Tendrá lugar en el día de hoy, en la intimidad familiar. Sepelio: Salida de la capilla ardiente, hoy a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Tendrá lugar una celebración de la palabra en la capilla del tanatorio a las cinco de la tarde. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 6 de noviembre de 2026 www.albia.es