Manuel Cheda Rodríguez

(Manolo de Vidal) (Viudo de Benigna Nebril Caneiro)

Falleció en el día de ayer, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Tendrá lugar en el día de hoy, en la intimidad familiar. Sepelio: Salida de la capilla ardiente, hoy a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Tendrá lugar una celebración de la palabra en la capilla del tanatorio a las cinco de la tarde. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 6 de noviembre de 2026 www.albia.es