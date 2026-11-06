Ignacio Manuel Fontán Rivera

(Fontán)

Falleció, a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Villarrube. Funeral: De exequias en dicha parroquia.Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Fene, 6 de noviembre de 2026. www.albia.es