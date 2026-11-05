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Diario de Ferrol

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María Josefa Fraga Bacelo

( Fina da Cruz) (Viúva de Gerardo Fraga Fraga)

 Finou, aos 94 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Sepultura: Hoxe xoves, con saída da capela ardente ás tres e cuarto da tarde. Igrexa e cemiterio: Parroquiais de As Somozas. Funeral: A continuación da sepultura na mesma parroquia. Capela ardente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2 (Narón).

Narón, 5 de novembro de 2026. Correduría Cascudo - www.albia.es