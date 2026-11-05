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Diario de Ferrol

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José Vidal Vidal

(Jubilado de Navantia Fene) (Viudo de Doña Josefa Couce López) 

Falleció, a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA .una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 7 (Neda).

Neda, 5 de noviembre de 2026. Correduría Cascudo - www.albia.es