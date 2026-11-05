Jesús Soto Tojeiro
(Suso de Toxeiro)
Falleció ayer, a los 77 años, después de recibir los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Insua (Ortigueira). Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 8.
Narón, 5 de noviembre de 2026. Correduría Cascudo - www.albia.es