Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ramona López López

(Maruja do Peneiro) 

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de Insua (Ortigueira). Funeral a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 8.

Insua (Ortigueira), 4 de noviembre de 2026 www.albia.es