Ramona López López

(Maruja do Peneiro)

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de Insua (Ortigueira). Funeral a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 8.

Insua (Ortigueira), 4 de noviembre de 2026 www.albia.es