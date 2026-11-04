Milagros Vizoso Cabana
(Viuda de Don José Porta González)
Falleció el día 1, a los 102 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación en la intimidad familiar. Sepelio: hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio e iglesia parroquiales de Divino Salvador de Maniños. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).
Maniños (Fene), 4 de noviembre de 2026 S.F. Vilar do Colo