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Diario de Ferrol

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Milagros Vizoso Cabana

(Viuda de Don José Porta González) 

Falleció el día 1, a los 102 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación en la intimidad familiar. Sepelio: hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio e iglesia parroquiales de Divino Salvador de Maniños. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).

Maniños (Fene), 4 de noviembre de 2026 S.F. Vilar do Colo