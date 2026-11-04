José Antonio Fernández Martínez

(Pepe) (Viudo de Doña Virtudes López Castro)

Falleció en Ferrol, el 2 de noviembre de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy miércoles, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de San Jorge de Moeche. El funeral se oficiará el jueves, día 5, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala ‘Arce’ nº 6 (Ferrol).

Ferrol, 4 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950