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Diario de Ferrol

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José Antonio Fernández Martínez

(Pepe) (Viudo de Doña Virtudes López Castro) 

Falleció en Ferrol, el 2 de noviembre de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy miércoles, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de San Jorge de Moeche. El funeral se oficiará el jueves, día 5, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala ‘Arce’ nº 6 (Ferrol).

Ferrol, 4 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950