Esperanza Rosende Seijas

Falleció, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Cecilia. Funeral: hoy miércoles a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero.

Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 3.

Narón, 4 de noviembre de 2026 www.albia.es