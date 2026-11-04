Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Esperanza Rosende Seijas

Falleció, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Cecilia. Funeral: hoy miércoles a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. 

Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 3.

Narón, 4 de noviembre de 2026 www.albia.es