Milagros Vizoso Cabana
(Viuda de Don José Porta González)
Falleció el día 1, a los 102 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las doce menos cuarto de la mañana. Iglesia y cementerio: Parroquiales del Divino Salvador de Maniños. Funeral: A continuación. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 4 (Fene).
Mariños (Fene), 3 de noviembre S.F. Vilar do Colo