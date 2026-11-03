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Diario de Ferrol

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Milagros Vizoso Cabana

(Viuda de Don José Porta González) 

Falleció el día 1, a los 102 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las doce menos cuarto de la mañana. Iglesia y cementerio: Parroquiales del Divino Salvador de Maniños. Funeral: A continuación. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 4 (Fene).

Mariños (Fene), 3 de noviembre S.F. Vilar do Colo