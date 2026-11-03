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Diario de Ferrol

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Felix Bahamonde Fernández

Falleció el 1 de noviembre, a los 83 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las doce y cuarto del mediodía, hacia el cementerio parroquial de O Cadaval. El funeral se oficiará a la una de esta tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Castro. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

Narón, 3 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950