Felix Bahamonde Fernández
Falleció el 1 de noviembre, a los 83 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las doce y cuarto del mediodía, hacia el cementerio parroquial de O Cadaval. El funeral se oficiará a la una de esta tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Castro. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
Narón, 3 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950