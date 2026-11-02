María Josefa Ramos Rodríguez
(Viuda de Don Francisco José González Pantín)
Falleció en Ferrol, el 1 de noviembre de 2026, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7, Ferrol.
Ferrol, 2 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950