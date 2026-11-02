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Diario de Ferrol

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Benito Chan Muñiz

Falleció en Ferrol, el día 1 de noviembre de 2026, a los 87 años de edad, confortado con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio municipal de Brión. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Brión. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

Ferrol, 2 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950