Juan Sabín Villadóniga

(Viudo de Melia de Serafín)

Falleció en O Val a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy domingo día 1 en el cementerio de Santa María la Mayor de O Val, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará el lunes día 2 a las 12:00 de la mañana en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

O Val (Valdoviño), 1 de noviembre de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño