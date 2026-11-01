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Diario de Ferrol

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Francisco Javier Feal Bertalo

(Viudo de Doña María Begoña Allegue)

Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A las siete menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Divino Salvador de Maniños. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Maniños (Fene), 1 de noviembre de 2026 S.F. Vilar do Colo