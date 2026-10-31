Serafín Carrodeguas Nieto

(Conocido por “Fino”)

Falleció en Ferrol, a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy sábado, día 31, en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Agradecimiento y funeral: Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño, sala nº 1.

Pantín (Valdoviño), 31 de octubre de 2026 Funeraria Valdoviño