Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Serafín Carrodeguas Nieto

(Conocido por “Fino”)

Falleció en Ferrol, a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy sábado, día 31, en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Agradecimiento y funeral: Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño, sala nº 1.

Pantín (Valdoviño), 31 de octubre de 2026 Funeraria Valdoviño