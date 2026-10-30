María Cainzos Sánchez

(Maruja da Costa) (Viuda de Don Manuel Piñeiro López—Manolo da Carballeira)

Falleció el día ayer, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Iglesia: Parroquial de Santiago de Barallobre. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Fene, 30 de octubre de 2026 S.F. Vilar do Colo