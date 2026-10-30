La familia de José Pardo Fernández

Que falleció, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su viuda, Marisa Picos Rodríguez; hijos, Alejandro y Natalia; hijos políticos, Verónica y Cristobal; nietos, Nico, Sergio, Andrea y Sofía; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.

Cedeira, 30 de octubre de 2026 Seguros Occident - www.albia.es