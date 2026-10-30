Felisa Riobó Anca

Falleció los 91 años de edad, habiendo los recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de Castro. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Castro (Narón), 30 de octubre de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es