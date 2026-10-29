María Pacita Loureiro Peña

Falleció, a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hoy jueves a la cuatro y media se oficiará la celebración de la palabra en la capilla del tanatorio. Sepelio: hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Juan de Moeche. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 29 de octubre de 2026 www.albia.es