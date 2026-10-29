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Diario de Ferrol

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María Luz García García

Falleció, a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Ombre (Pontedeume). Funeral a continuación en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio de Campolongo, sala nº 2. Nota: Por deseo de la familia, en lugar de ofrendas florales, se agradece la colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Ombre (Pontedeme), 29 de octubre de 2026 www.albia.es