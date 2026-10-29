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Diario de Ferrol

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Hispana Pita Alcon

(Panuca) (Viuda de Don Regino Dobarro) 

Falleció a los 101 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy a las nueve y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: hoy jueves con salida de la capilla ardiente a cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la la iglesia del Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 2.

Fene, 29 de octubre de 2026 www.albia.es