Carlos Bacelo Saavedra
(Viúvo de Dona Maruja Pita Sachocos)
Faleceu en A Coruña, o día 27 de outubro, aos 89 anos de idade, logo de recibir os SS.SS.
l D.E.P. l
A súa familia. AGRADECE unha oración polo seu eterno descanso. Sepelio hoxe xoves, día 29, no cemiterio parroquial de As Somozas, donde recibirá cristiana sepultura. A chegada será ás catro do serán. Deseguido oficiarase o funeral, na igrexa parroquial de Santiago Seré de As Somozas. Capela ardente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
As Somozas, 29 de outubro do 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950