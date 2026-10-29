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Diario de Ferrol

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Carlos Bacelo Saavedra

(Viúvo de Dona Maruja Pita Sachocos) 

Faleceu en A Coruña, o día 27 de outubro, aos 89 anos de idade, logo de recibir os SS.SS. 

l D.E.P. l

A súa familia. AGRADECE unha oración polo seu eterno descanso. Sepelio hoxe xoves, día 29, no cemiterio parroquial de As Somozas, donde recibirá cristiana sepultura. A chegada será ás catro do serán. Deseguido oficiarase o funeral, na igrexa parroquial de Santiago Seré de As Somozas. Capela ardente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

As Somozas, 29 de outubro do 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950