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Diario de Ferrol

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Olegario Mosquera Veiga

(Jaro) 

Falleció en Ferrol, el 27 de octubre, a los 96 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy miércoles. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las seis de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral a continuación, iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

Ferrol, 28 de octubre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950