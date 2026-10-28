Olegario Mosquera Veiga
(Jaro)
Falleció en Ferrol, el 27 de octubre, a los 96 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy miércoles. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las seis de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral a continuación, iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
Ferrol, 28 de octubre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950