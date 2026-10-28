Olegario Calderón Sabín

Falleció a los 89 años de edad, habiendo los recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funerales: hoy miércoles a las seis de la tarde en la iglesia de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 28 de octubre de 2026 www.albia.es