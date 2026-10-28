Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Olegario Calderón Sabín

Falleció a los 89 años de edad, habiendo los recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funerales: hoy miércoles a las seis de la tarde en la iglesia de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 28 de octubre de 2026 www.albia.es