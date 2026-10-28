Fabriciano Aparicio Sánchez

(Viudo de Carmiña)

Falleció en Ferrol, el 26 de octubre de 2026, a los 102 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las diez de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las once de la mañana, en la concatedral de San Julián. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul” nº 4, Ferrol.

Ferrol, 28 de octubre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950