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Diario de Ferrol

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José Pardo Fernández

Falleció, a los 84 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Montoxo. Funeral: De cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Cedeira, 27 de octubre de 2026. www.albia.es