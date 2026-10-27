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Diario de Ferrol

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Carmen López Martínez

(Mucha)

Falleció en Meirás a los 90 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes día 27 en el cementerio de San Vicente de Meirás con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Meirás (Valdoviño), 27 de octubre de 2026. Velatorio-Funeraria Valdoviño