Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Rosa Rodríguez Prieto

(Mary) (Viuda de Don Ramón Méndez Dopico) 

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde y llegada al cementerio a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de As Somozas. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Xuvia, 26 de octubre de 2026. Correduría Cascudo - www.albia.es