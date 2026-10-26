María Rosa Rodríguez Prieto

(Mary) (Viuda de Don Ramón Méndez Dopico)

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde y llegada al cementerio a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de As Somozas. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Xuvia, 26 de octubre de 2026. Correduría Cascudo - www.albia.es