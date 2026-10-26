José Rodríguez Rodríguez

(Pepe de Gallán) (Sargento Artillero de la Armada Jubilado)

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Mateo. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 26 de octubre de 2026. www.albia.es